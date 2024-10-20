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Россия впервые с 2015 года перешла на полное самообеспечение картофелем

Россия впервые с 2015 года перешла на полное самообеспечение картофелем

Россия впервые с 2015 года перешла на полное самообеспечение картофелем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

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Комментарии
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СК
Сергей Крюков
с такими ценами этих продуктов уже в избытке...слава мишустину...и прогулятся по магазинам...
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19 час.
Лариса Галахова
Очень сомневаюсь что Мишустин разбирается в картошке. Вот в чёрной икре это да! А картошка, да кому она нужна кроме малоимущих пенсионеров? Он бы пожил на прожиточный минимум с нынешними ценами, может тогда и не были его рапорты такими радужными
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18 час.
Анфиса Иванова
Ой, я умру!  Самообеспеченность картошкой?!  А он эту СВОЮ картошку едал? Видел ее в разрезе ( я уж не говорю о вкусе ее и внешнем виде (  А цены на нее в этом году , вот сейчас, после свежего урожая, видел ?!  Плакать от этой самообеспеченности хочется!  Он еще пусть про помидоры и перцы скажет ! ( и любые другие овощи...а также и фрукты  - все отечественное ...)
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16 час.

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