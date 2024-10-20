Россия впервые с 2015 года перешла на полное самообеспечение картофелем

Очень сомневаюсь что Мишустин разбирается в картошке. Вот в чёрной икре это да! А картошка, да кому она нужна кроме малоимущих пенсионеров? Он бы пожил на прожиточный минимум с нынешними ценами, может тогда и не были его рапорты такими радужными

Анфиса Иванова

Ой, я умру! Самообеспеченность картошкой?! А он эту СВОЮ картошку едал? Видел ее в разрезе ( я уж не говорю о вкусе ее и внешнем виде ( А цены на нее в этом году , вот сейчас, после свежего урожая, видел ?! Плакать от этой самообеспеченности хочется! Он еще пусть про помидоры и перцы скажет ! ( и любые другие овощи...а также и фрукты - все отечественное ...)