В смоленском магазине электроники на граждан оформляли договоры без их ведома

Раскрыта преступная схема заключения фиктивных договоров на оказание услуг сотовой связи. Как установили оперативники отдела регионального УМВД по борьбе с киберпреступлениями, махинациями занимался житель Смоленского муниципального округа 2000 года рождения.
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