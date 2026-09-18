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УЕФА потребовала перечислить каждой из ассоциаций ФИФА по €8,75 млн

УЕФА потребовала перечислить каждой из ассоциаций ФИФА по €8,75 млн

IMAGO/Marc Schueler/TASS Президент УЕФА Александер Чеферин обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с требованием перечислить каждой из 211 национальных ассоциаций, входящих в федерацию, по £7,5 млн (€8,75 млн).

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