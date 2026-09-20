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Две квартиры отселили в Новом Павлине в Балашихе после атаки БПЛА

Две квартиры отселили в Новом Павлине в Балашихе после атаки БПЛА

После атаки БПЛА на Подмосковье потребовалось отселение жильцов двух квартир в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе.

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