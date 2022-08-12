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"Может быть второй Чернобыль": семь главных фактов, которые нужно знать про атаки на Запорожскую АЭС

"Может быть второй Чернобыль": семь главных фактов, которые нужно знать про атаки на Запорожскую АЭС

Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре Фото: REUTERS   В городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС).

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