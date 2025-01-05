Армия России близка к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР. О возможности вооруженных сил РФ в ближайшее время освободить территорию двух республик со ссылкой на Der Spiegel сообщает ТАСС.
Армию России назвали близкой к цели освобождения ДНР и ЛНР
Комментарии
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Виктор Борисов
НЕУЖЕЛИ!!!!!???? Ну тогда все цели СВО ВЫПОЛНИЛИ!!!! Ура товарищиии!!!!
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17 час.
Анатолий Рябенко
Себе в жопу засунь палец и понюхай: НЕУЖЕЛИ !!!!!???? сладко пахнет. Все жители России тебе не товарищи, которые были при большевиках а граждане России защищают свою страну от врагов и бандеровцев. Похоже что ты этого ещё не вразумил.
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14 час.
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