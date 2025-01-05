Армию России назвали близкой к цели освобождения ДНР и ЛНР

Анатолий Рябенко

Себе в жопу засунь палец и понюхай: НЕУЖЕЛИ !!!!!???? сладко пахнет. Все жители России тебе не товарищи, которые были при большевиках а граждане России защищают свою страну от врагов и бандеровцев. Похоже что ты этого ещё не вразумил.