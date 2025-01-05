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Армию России назвали близкой к цели освобождения ДНР и ЛНР

Армию России назвали близкой к цели освобождения ДНР и ЛНР

Армия России близка к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР. О возможности вооруженных сил РФ в ближайшее время освободить территорию двух республик со ссылкой на Der Spiegel сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Виктор Борисов
НЕУЖЕЛИ!!!!!????    Ну тогда  все цели  СВО    ВЫПОЛНИЛИ!!!!  Ура  товарищиии!!!!
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17 час.
Анатолий Рябенко
Себе в жопу засунь палец и понюхай: НЕУЖЕЛИ !!!!!???? сладко пахнет. Все жители России тебе не товарищи, которые были при большевиках а граждане России защищают свою страну от врагов и бандеровцев. Похоже что ты этого ещё не вразумил.
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14 час.

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