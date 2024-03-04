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ВЕСТИ КРЫМ

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Аксёнов: Украинские спецслужбы усилили диверсионную деятельность в Крыму

Аксёнов: Украинские спецслужбы усилили диверсионную деятельность в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион подвергается постоянным попыткам диверсий и провокаций со стороны украинских спецслужб, количество которых увеличилось после начала специальной военной операции.

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