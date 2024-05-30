Роспотребнадзор разрешил купаться в 8 водоемах Московской области

В Московской области на данный момент разрешено купаться в восьми местах для купания. Эти пляжи получили соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Подмосковья.
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