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Приморье ведет переговоры с КНР о возобновлении авиарейсов

Приморье ведет переговоры с КНР о возобновлении авиарейсов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко поделился информацией о том, что в настоящий момент регион ведет переговоры с Китаем по вопросу возобновления рейсов между Владивостоком и рядом городов КНР.

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