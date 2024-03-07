Приморье ведет переговоры с КНР о возобновлении авиарейсов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко поделился информацией о том, что в настоящий момент регион ведет переговоры с Китаем по вопросу возобновления рейсов между Владивостоком и рядом городов КНР.
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