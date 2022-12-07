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В Тейкове 37-летний мужчина лишился почти полмиллиона рублей, пытаясь приобрести офисную бумагу оптом

 В Межмуниципальный отдел МВД России «Тейковский» поступило заявление от 37-летнего местного жителя, который сообщил полицейским о том, что неделю назад на торговой Интернет–площадке его заинтересовало объявление о продаже офисной бумаги оптом.

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