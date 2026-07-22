Индивидуальный подход и открытый диалог: как Воронежский онкоцентр выстраивает систему помощи пациентам

Специалисты Воронежского областного научно‑клинического онкологического центра (ВОНКОЦ) делают ставку на персонализированную медицину и постоянную связь с пациентами: от выездных консультаций в районах и телемедицины до открытых встреч, где разбирают вопросы лечения, обезболивания, реабилитации и лекарственного обеспечения.