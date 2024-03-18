BMW М3 прощается с «механикой» спецверсией MT Final Edition

В Японии стартовали продажи лимитированной серии четырёхдверок. Будет сделано 150 машин в цветах Alpine White, Black Sapphire и M Brooklyn Grey, после чего BMW M3 останется в конфигураторе только с 8-ступенчатым автоматом.
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