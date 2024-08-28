Сила в правде
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Сила в правде

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Финляндия от Рюрика до Ленина

Финляндия от Рюрика до Ленина

У финнов в России слава людей медлительных, спокойных и притом тугодумов. Правда, каким-то образом это представление противоречит полицейской статистике Российской империи, согласно которой большую часть убийств в Санкт-Петербурге совершали именно финны, бывшие во время оно подданными империи.

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