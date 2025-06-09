Ребенок пострадал в столкновении иномарки и мотоцикла в Черемхово

ДТП произошло вечером 8 июня на улице Дзержинского в городе Черемхово. Госавтоинспекторы установили, что водитель автомобиля «Xonda Civik», выполняя разворот, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Racer».
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