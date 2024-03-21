Украинские боевики за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов. Информацию сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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