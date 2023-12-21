Владимир Колокольцев наградил полицейских, которые спасли двоих детей, провалившихся под лёд

«Глава МВД России наградил сотрудников Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте - начальника ЛПП в аэропорту Тамбова майора полиции Михаила Воробьева, заместителя начальника отдела уголовного розыска майора полиции Сергея Суслина и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска капитана полиции Дмитрия Золотухина, спасших двух восьмилетних мальчиков, провалившихся под лёд», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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