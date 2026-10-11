«Скажите Путину»: Зеленский сделал заявление после критики Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране будут проведены, если Россия огласится на 60-дневное перемирие.
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