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Страшная тенденция: суды «штампуют» сомнительные приговоры по делам о педофилии

Страшная тенденция: суды «штампуют» сомнительные приговоры по делам о педофилии

На днях Волгодонский районный суд Ростовской области вынес приговор 16-летнему Данилу. Фемида признала его виновным в педофилии (якобы два года назад, когда ему было 14 лет, он попросил 6-летнюю девочку снять трусы) и назначила наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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