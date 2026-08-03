Электроседан Jetta M6: официальные фотографии и новые подробности[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд Jetta создан в рамках китайского совместного предприятия FAW-Volkswagen в 2019 году для производства недорогих топливных автомобилей.
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