Как Горбачёв приезжал в Барнаул и о чём говорил с барнаульцами 26 лет назад

30 августа умер последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев. Жителям Барнаула постарше запомнился приезд Горбачева в апреле 1996 года, когда он в качестве кандидата в президенты РФ объезжал Россию и проводил предвыборные встречи с избирателями.