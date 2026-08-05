Собянин объявил о продлении МЦД в Ярославскую и Владимирскую области

Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил на форуме "Территория смыслов", что Московские центральные диаметры (МЦД) будут расширены до Тульской, Владимирской и Ярославской областей в рамках проекта, охватывающего 40 миллионов жителей Центрального региона.
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