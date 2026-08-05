Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 575 подписчиков

Собянин объявил о продлении МЦД в Ярославскую и Владимирскую области

Собянин объявил о продлении МЦД в Ярославскую и Владимирскую области

Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил на форуме "Территория смыслов", что Московские центральные диаметры (МЦД) будут расширены до Тульской, Владимирской и Ярославской областей в рамках проекта, охватывающего 40 миллионов жителей Центрального региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии