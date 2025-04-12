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Спецпосланник Трампа Уиткофф перед встречей поблагодарил Путина за уделенное время

Спецпосланник Трампа Уиткофф перед встречей поблагодарил Путина за уделенное время

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в начале встречи с русским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за уделенное время.

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