Встреча с актером Дмитрием Филимоновым пройдет 24 октября в Культурном центре «Лидер». Встречи в рамках цикла «Живые истории» знакомят зрителей с людьми разных профессий, их судьбами, профессиональным опытом и историями успеха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СИ Двух кошек спасли...
- Мосгоризбирком: И...
- ИП Юлия Барановская ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым