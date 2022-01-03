Соперник «Зенита» по Лиге Европы проиграл второй матч подряд

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своём поле уступил «Сельте» со счётом 0:2. «Бетис» - соперник «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы, и уже 17 февраля в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч дуэли.