Жилищный фонд Ямальского района обновили на 50% за последние 12 лет

За последние 12 лет жилищный фонд Ямальского района обновили на 50%. Об этом сообщил депутатам районной думы в своем докладе о деятельности администрации муниципалитета за прошедший год Андрей Кугаевский.
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