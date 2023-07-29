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В АПЛ будут добавлять к основному время, потерянное при праздновании голов

Как сообщает The Guardian, время, потерянное при празднования голов, будут замерять судьи в предстоящем сезоне Премьер-лиги и затем добавлять его к основному.

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