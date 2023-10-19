(этого и следовало ожидать) Разгоревшийся недавно скандал с группой выходцев из Азербайджана, массово избивавших жителей Санкт-Петербурга, получил продолжение.
Главарь шайки мигрантов, кошмарившей Питер, сбежал на родину
Комментарии
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Андрей Павлов
"А спасение " утопающих", то бишь мирных российских граждан, - дело рук самих "утопающих".... Если бы дело было так... Их, мигрантов, тогда за такие действия еще несколько лет назад, когда они власть не подмяли окончательно, по асфальту тонким слоем размазали, и сидели бы они сейчас тихо, как мышь под веником. Но... Власть по этим "рукам", чьих дело "спасение утопающих" лупит так, что их не поднять. Те, кто пробовали ответить черномазым адекватно, в основном сидят, или оштрафованы "за превышение" и "разжигание межнациональной розни". Ждем, когда вернутся ребята по завершении СВО, они (надеюсь) послужат консолидирующим началом, и тогда мало не покажется ни диаспорам, ни чиновникам с полицаями и судейскими, их прикрывающими.
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1 час.
S
Serg
"дядя Турал порешал". И Дядю, и всю азерботовскую ахеревшую питерскую диаспору в теплушки и в соседнюю солнечную республику без права возврата в Россию.
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1 час.
Л
Леонид
Работникам МВД давно недоплачивают. Потому в МВД не хватает по стране 100 тыс. человек.
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1 час.
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