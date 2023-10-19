Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valentina sergeeva
    Ну, да, сначала - помогите, а потом - оккупанты.  Не помню, чтобы хоть кто-то осудил США за подстрекательство и участ..."Палестинцы пишут...
  • Алексей Белоусов
    Вот и выявили "врага народа". А без шуток: надо убыток возместить в 2 - 3-х кратном размере за счет "профессионалов",...Набиуллина по-тих...
  • Елена Тимофеева
    что не мешало ему побить шведаОБ ЭТОМ ПРИНЯТО М...

Главарь шайки мигрантов, кошмарившей Питер, сбежал на родину

Главарь шайки мигрантов, кошмарившей Питер, сбежал на родину

(этого и следовало ожидать)  Разгоревшийся недавно скандал с группой выходцев из Азербайджана, массово избивавших жителей Санкт-Петербурга, получил продолжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
&quot;А спасение &quot; утопающих&quot;, то бишь мирных российских граждан, - дело рук самих &quot;утопающих&quot;.... Если бы дело было так...  Их, мигрантов, тогда за такие действия еще несколько лет назад, когда они власть не подмяли окончательно, по асфальту тонким слоем размазали, и сидели бы они сейчас тихо, как мышь под веником. Но... Власть по этим &quot;рукам&quot;, чьих дело &quot;спасение утопающих&quot; лупит так, что их не поднять. Те, кто пробовали ответить черномазым адекватно, в основном сидят, или оштрафованы &quot;за превышение&quot; и &quot;разжигание межнациональной розни&quot;. Ждем, когда вернутся ребята по завершении СВО, они (надеюсь) послужат консолидирующим началом, и тогда мало не покажется ни диаспорам, ни чиновникам с полицаями и судейскими, их прикрывающими.
Ответить
1 час.
S
Serg
&quot;дядя Турал порешал&quot;. И Дядю, и всю азерботовскую ахеревшую  питерскую диаспору в теплушки и в соседнюю солнечную республику без права возврата в Россию.
Ответить
1 час.
Л
Леонид
Работникам МВД давно недоплачивают. Потому в МВД не хватает   по стране 100 тыс. человек.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх