Главарь шайки мигрантов, кошмарившей Питер, сбежал на родину

Андрей Павлов

"А спасение " утопающих", то бишь мирных российских граждан, - дело рук самих "утопающих".... Если бы дело было так... Их, мигрантов, тогда за такие действия еще несколько лет назад, когда они власть не подмяли окончательно, по асфальту тонким слоем размазали, и сидели бы они сейчас тихо, как мышь под веником. Но... Власть по этим "рукам", чьих дело "спасение утопающих" лупит так, что их не поднять. Те, кто пробовали ответить черномазым адекватно, в основном сидят, или оштрафованы "за превышение" и "разжигание межнациональной розни". Ждем, когда вернутся ребята по завершении СВО, они (надеюсь) послужат консолидирующим началом, и тогда мало не покажется ни диаспорам, ни чиновникам с полицаями и судейскими, их прикрывающими.