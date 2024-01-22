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Times of Israel: в ЕС обсудят ситуацию в секторе Газа с Израилем и Палестиной

Times of Israel: в ЕС обсудят ситуацию в секторе Газа с Израилем и Палестиной

Главы МИД стран ЕС в понедельник проведут отдельные встречи с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем и главным дипломатом Палестинской автономии Риядом аль-Малики в Брюсселе, стороны обсудят урегулирование ситуации в секторе Газа, при этом ожидается, что Кай и аль-Малики не встретятся друг с другом.

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