АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили LIVAN с выгодой более 25%

Увеличенные скидки распространяются на три модели бренда: X3Pro, X6Pro и S6Pro. Новинки на российском рынке доступны клиентам по привлекательной стоимости и с комфортными ежемесячными платежами в период финансовой аренды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии