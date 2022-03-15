Закон и Порядок

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Япония выбирает жесткий антироссийский курс

Япония выбирает жесткий антироссийский курс

Агрессивное присоединение Токио к антироссийским санкциям Запада не должно удивлять, ибо путь к такой позиции обозначился достаточно давно.

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