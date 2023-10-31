В Крыму реализуют проект «Территория равных»

В рамках социально-ориентированного проекта «Территория равных» в Республиканской крымскотатарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского при поддержке Министерства культуры Республики Крым был организован мастер-класс «Мир вокруг нас».
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