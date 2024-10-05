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«МУЛЬТ в кино» расскажет, как делать «Добрые дела» в новом выпуске

«МУЛЬТ в кино» расскажет, как делать «Добрые дела» в новом выпуске

Осеннее очей очарованье уже добралось до вас? До нас — очень да! Ведь октябрь — лучшее время, чтобы любоваться увядающей природой по заветам Александра Александровича, участвовать в разнообразных челленджах вроде «Инктобера» и смотреть новые эпизоды любимых мультсериалов.

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