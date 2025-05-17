Вторая мировая война в Азии. Нелюди…

Официально считается, что Вторая Мировая Война (ВМВ) началась 2 сентября 1939 года с нападения гитлеровской Германии на Польшу… Но если быть точными, то предшествовала ВМВ в Европе гражданская война в Испании 1936–1939 годов — конфликт между лево-социалистическим (республиканским) правительством страны и поднявшими вооружённое восстание право-монархическими силами под руководством Франсиско Франко.