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КДК дисквалифицировал Игоря Дивеева на два матча после игры с «Факелом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о дисквалификации защитника «Зенита» Игоря Дивеева на два матча, один из которых — условно.

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