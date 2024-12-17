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Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия, чтобы оно не досталось ВСУ

Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия, чтобы оно не досталось ВСУ

Швейцарские парламентарии проголосовали за внесение правок в законодательство ради того, чтобы приобретающие вооружение и снаряды компании и граждане более не могли отправлять подобные товары Вооружённым силам киевского режима.

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