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Формула 2 показала новый болид на сезоны 2027-2029

Формула 2 показала новый болид на сезоны 2027-2029

Formula Motorsport LimitedОрганизаторы молодёжной моносерии Формула 2 в рамках Гран При Италии представили новый гоночный болид, который будет использоваться в турнире с 2027 по 2029 годы включительно.

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