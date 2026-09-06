Формула 2 показала новый болид на сезоны 2027-2029

Formula Motorsport LimitedОрганизаторы молодёжной моносерии Формула 2 в рамках Гран При Италии представили новый гоночный болид, который будет использоваться в турнире с 2027 по 2029 годы включительно.
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