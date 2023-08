Бета пиксельной метроидвании-соулслайка The Last Faith доступна на ПКРазработчик Kumi Souls Games выпустил новый геймлейный трейлер The Last Faith, чтобы пригласить всех желающих игроков сыграть в новый пиксельный гибрид метроидвании и соулслайка.