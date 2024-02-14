«Реал Сосьедад» проиграл «ПСЖ» в Париже с разницей в 2 мяча, Захарян вышел на замену во 2-м тайме

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» — 2:0. До перерыва гости время от времени огрызались – например, в самом конце первого тайма Микель Мерино попал в перекладину.
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