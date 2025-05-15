Узнали, когда в Петрозаводске появился первый пункт скорой помощи в Карелии

Республиканская больница скорой помощи продолжает знакомить с историей своего становления. В новой публикации рассказывается о периоде 1920-х годов, когда Олонецкая губернская земская больница была переименована в Петрозаводскую центральную больницу.
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