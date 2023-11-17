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Госдепартамент намерен повысить уровень доверия к США в Индии с помощью СМИ

Госдепартамент намерен повысить уровень доверия к США в Индии с помощью СМИ

Госдепартамент США планирует повысить уровень доверия к США в Индии с помощью СМИ. Об этом пишет RT. В публикации отметили, что проект должен стать «прививкой» в случае возникновения в Индии риторики о ненадежности США, заявляют американские специалисты.

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