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Ученые: мировой безопасности грозит нашествие саранчи

Ученые: мировой безопасности грозит нашествие саранчи

Исследование, проведенное сингапурскими и китайскими учеными и опубликованное в журнале Science Advances, выявило прямую связь между глобальным потеплением и увеличением численности саранчи, что представляет собой серьезную угрозу мировой продовольственной безопасности.

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