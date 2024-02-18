Ученые: мировой безопасности грозит нашествие саранчи

Исследование, проведенное сингапурскими и китайскими учеными и опубликованное в журнале Science Advances, выявило прямую связь между глобальным потеплением и увеличением численности саранчи, что представляет собой серьезную угрозу мировой продовольственной безопасности.
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