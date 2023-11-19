В Москве пройдет международный модный форум

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в столице с 28 ноября по 2 декабря под эгидой. Пресс-служба мероприятия Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в столице с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды.
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