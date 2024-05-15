# Чернильница Куда смотрит диаспора и почему не помогают маме с ребенком? Почему на защиту преступников находят средства, а лечение их же детей должны оплачивать граждане России? Друзья, сразу скажу, что сам я телевизор уже давно не смотрю и данную историю подсмотрел тут же на ДЗЕНе, и честно скажу, вот прямо зацепило! Я не просто так в самом начале вспомнил про диаспоры, ибо каждый раз когда мы читаем о каком-то громком преступлении совершенном приезжими, мы постоянно слышим о том, что некая диаспора пытается договориться с потерпевшими, предлагает деньги, запугивает и ещё черт знает что, постоянно предоставляют преступникам адвокатов.
Докатились, по ТВ собирают деньги безработной приезжей без гражданства
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
В России много больных российских детей, почему диаспоры НЕ помогают им..???? Эх, добрая русская душа, вечно ты попадаешь пальцем в небо!!!
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3 час.
КСЕНИЯ БОН
Открывают сборы и люди сами решают помогать им или не помогать. В чем проблема, не хотите - никто не заставляет. Это не из налогов сумма. Столько злости, кошмар какой-то.
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2 час.
Мария
Этот телеканал "Мир",взывает о помощи? Ну и пусть отстегнет этой таджичке,не выдавая ролик в эфир.Лучше всей Россией поможем нашим,коренным детишкам.И,потом есть отец девочек-двойняшек,есть какие-то сердобольные люди помогающие оплачивать дорогостоящую аренду квартиры в Москве,есть диаспора.И может выдворить таджичку с детьми в ее страну,ведь она не россиянка.И два года уже имеет административное нарушение за пребывание в нашей стране.
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38 мин.
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