Молдавская группа Zdob si Zdub представит страну на Евровидении в Италии

Музыкальный коллектив Zdob si Zdub вновь выступит на сцене песенного конкурса «Евровидение». На этот раз группа из Молдавии поедет в Италию, где исполнит трек Trenuletul («Поездок»), которую она записала вместе с оркестром Братьев Адваховых.