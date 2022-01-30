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Молдавская группа Zdob si Zdub представит страну на Евровидении в Италии

Молдавская группа Zdob si Zdub представит страну на Евровидении в Италии

Музыкальный коллектив Zdob si Zdub вновь выступит на сцене песенного конкурса «Евровидение». На этот раз группа из Молдавии поедет в Италию, где исполнит трек Trenuletul («Поездок»), которую она записала вместе с оркестром Братьев Адваховых.

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