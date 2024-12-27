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Царьград

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В США на парковке застрелили 4-летнего ребёнка

В США на парковке застрелили 4-летнего ребёнка

Полиция устанавливает обстоятельства, при которых оставленный в машине малых оказался мёртвым.В среду полиция Колумбии, штат Южная Каролина, сообщила о гибели четырёхлетнего мальчика, застреленного в автомобиле.

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