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Юные спасатели из Тверской области покорили всероссийский пьедестал

Юные спасатели из Тверской области покорили всероссийский пьедестал

Юные спортсмены Тверской области приняли участие во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту.

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