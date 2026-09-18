Президент РФ Владимир Путин берет пример с Ирана – и хочет обвалить мировую экономику. Об этом специалист по международным вопросам Энтони Белланже заявил в эфире госканала «Французское телевидение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский ясно да...
- Абхазия. «Промедл...
- Провал Астаны в а...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым