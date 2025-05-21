Ростех впервые представляет в Белоруссии новую линейку антидроновых патронов

Фото: пресс-служба выставки ORЁLEXPO Ростех впервые представляет на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске новую линейку патронов IGLA, предназначенных для поражения малоразмерных БПЛА.
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