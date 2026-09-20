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Крамаренко: «Номинация Сафонова на приз вратаря года — большая честь для всего российского футбола»

Крамаренко: «Номинация Сафонова на приз вратаря года — большая честь для всего российского футбола»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о номинации российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на приз лучшему вратарю года по версии France Football.

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