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В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту незаконное использование средств индивидуализации товаров

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту незаконное использование средств индивидуализации товаров

Следственным подразделением ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

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