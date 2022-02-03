В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту незаконное использование средств индивидуализации товаров

Следственным подразделением ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Следственным подразделением ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
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